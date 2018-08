Dunja Hayali am 18. Juli 2018

Gleichzeitig bleibt die Lage an den Außengrenzen der EU dramatisch. Über das Mittelmeer flüchten immer noch massenhaft Menschen, viele kommen dabei ums Leben, die Seenotrettung der Nichtregierungsorganisationen ist mittlerweile umstritten und an Land leben die Geflüchteten oft unter menschenunwürdigen Bedingungen in Massenlagern. Und immer noch ist Europa uneins darüber, was zu tun ist. Mit fatalen Folgen für die Menschen: zum Beispiel die afghanische Mutter, die mitansehen musste, wie ihre vier Kinder in den Fluten der Ägäis starben, weil Hilfe ausblieb. Ein griechischer Fischer, erzählt, wie und warum er Flüchtlinge vor seiner Küste rettet, und die dann in dem Aufnahmelager Moria auf Lesbos unter schwierigsten Verhältnissen leben müssen.