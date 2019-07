Rechtsextremismus und Zivilcourage

Auch Thema in der Sendung: Zivilcourage. Jeder von uns kann in Lebensgefahr geraten oder ein Opfer von Gewalt werden. In einer solchen Situation ist man darauf angewiesen, dass andere nicht gleichgültig reagieren, nicht wegschauen, sondern dazwischen gehen und helfen. Menschen, die den Mut hatten einzugreifen und damit Zivilcourage zeigten, sind bei Dunja Hayali zu Gast. U.a. die Schauspielerin Esther Schweins, die im Februar auf Mallorca einen Mann vor dem Ertrinken gerettet hat.