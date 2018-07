Jeder dritte Autofahrer in Deutschland fährt einen Diesel. Auf dem Auto-Gipfel in Berlin trafen sich am Mittwoch u.a. Vertreter der Autoindustrie, Ministerpräsidenten der Länder und Vertreter der Bundesregierung. So wurde beschlossen, dass die Hersteller die Motor-Software ihrer Fahrzeuge verbessern sollen. Damit kann sich der Stickoxidausstoß um bis zu 30 Prozent verringern. Was sagen Autofahrer, Kleinunternehmer, Bürger zu den Ergebnissen des Gipfels?



Im Studio stellte sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks den Fragen Betroffener, darunter Sascha Schmitz, Kfz-Händler aus Mönchengladbach, der schwäbische Umweltaktivist Manfred Niess und Peter Schmaus, Chef eines Stuttgarter Familienunternehmens.



So fürchtet der Geschäftsführer eines Sanitärbetriebs, dass alles auf den kleinen Mann abgeschoben werden solle. Ihn beruhigen die Ergebnisse des Gipfels keineswegs.



Auch Sascha Schmitz, Kfz-Händler aus Mönchengladbach, ist wütend auf die großen Autokonzerne. Sie entwerteten die Dieselfahrzeuge auf Kosten der Händler und Verbraucher. Für ihn gibt es nach dem Gipfel „einen Verlierer, die Verbraucher“.