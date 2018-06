Dunja Hayali im Gespräch mit Thomas Galli und Thomas Fischer, 5. Juli 2017 Quelle: ZDF

Hilft der Vollzug bei der Wiedereingliederung von Intensivstraftätern in gesellschaftliche Strukturen? Das war das Thema im Studio. Thomas Galli, Buchautor und früherer Gefängnischef vertrat eine klare These: Nein, "Gefängnisse gehören abgeschafft", es brauche eine Entwicklung weg von ihnen. Die Justizvollzugsanstalten seien nicht mehr zeitgemäß. Oft führten sie sogar dazu, dass sich das kriminelle Potential von Straftätern vergrößere und Täter an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden, argumentierte der ehemalige Gefängnischef und heutige Rechtsanwalt. Dem widersprach Thomas Fischer, Bundesrichter a.D., der gute Gründe für die Sanktionierung durch Haftanstalten sieht. "Freiheitsstrafe hat ganz verschiedene Funktionen, etwa Vergeltung, Schuldausgleich, Abschreckung vor Dritten – und Genugtuung für die Opfer", so Fischer.