dunja hayali vom 9. August 2017

Dem 18-jährigen Navid soll es wie der 15-jährigen Bivsi gehen. Seit März 2016 lebt er bei Lisa Gerlach. Vor wenigen Wochen hat er seinen Ablehnungsbescheid erhalten. Sollte ihr Sohn tatsächlich gehen müssen, wolle sie an seiner Seite bleiben und ihn dorthin begleiten. „Wenn Afghanistan sicher ist , will ich das erleben,“ so die Kölnerin. Sie schlägt vor: Es gebe viele Menschen in Deutschland, die zuhause ein Zimmer frei hätten und gerne einen Flüchtling aufnehmen würden. „Würde man die einfach mal machen lassen, hätte man sehr gute Integrationsmöglichkeiten bei sehr niedrigen Kosten“, so Lisa Gerlach.