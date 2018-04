Die Verhaftung des deutschen Staatsbürgers Peter Steudtner sorgt für eine Kehrtwende in der Türkei-Politik der Bundesregierung. Mindestens 22 Deutsche wurden seit dem Putschversuch im vergangenen Jahr verhaftet, neun davon sind immer noch in Haft. Was bedeutet die neue Eskalation in der Türkei-Krise für deutsche Staatsbürger? Sind Deutsche in der Türkei noch sicher? Im Studio diskutierte Dunja Hayali darüber mit dem SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, dem ehemaligen Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuryiet, Can Dündar, und Hüseyin Tolu, dem Bruder der in der Türkei inhaftierten Deutschen Mesale Tolu.