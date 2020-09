Die Themen: Sicherheit, Türkei und Virtual-Reality

Der "ZDFdonnerstalk" mit Dunja Hayali startet in die zweite Staffel – mit den Themen Sicherheit in Deutschland, Türkei und Virtual-Reality. Die Moderatorin ist dabei nicht nur im Studio präsent, sondern taucht in ihren Reportagen auch in Konfliktzonen unserer Gesellschaft ein. Im Studio begrüßt sie als Gäste unter anderem den FDP-Politiker Gerhart Baum und den Parteivorsitzenden der Grünen, Cem Özdemir.