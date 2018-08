Am Mittwoch, 8. August 2018, 22.45 Uhr, geht es bei "dunja hayali" im ZDF um das "Abenteuer Alter – Lust am Lebensabend oder Angst vor Armut?". Vielen Deutschen ging es noch nie so gut wie heute – aber wird das auch im Alter so bleiben? Nichts fürchten sie mehr als einen Lebensabend ohne Geld: Zwei Drittel der Deutschen haben Angst vor Altersarmut, heißt es im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung.