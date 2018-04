Bild der Überwachungskamera von der Messerstecherei in der "Novoline-Bar"

Am 11. Juli 2016 war Anis Amri in eine Messerstecherei unter Drogendealern in die Neuköllner "Novoline-Bar" verwickelt, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Die Taskforce stellt jetzt fest, "dass Amri Tatverdächtiger einer gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ist." Es wäre daher möglich gewesen, "Antrag auf Erlass eines Haftbefehls ganz konkret für alle Beschuldigten zu stellen."

Die Berliner Polizei hätte zudem, so der Bericht, gegen Amri wegen versuchter Tötung und nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung ermitteln können. Doch die Beamten werteten Videos vom Tathergang "fachlich mangelhaft" und zudem erst zweieinhalb Monate nach der Tat aus. Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen Amri am 7. Dezember vorläufig ein, weil der Tunesier angeblich unauffindbar war. Zwölf Tage später verübte er den Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz, bei dem zwölf Menschen starben.