Die Kirche und der Missbrauch

Im bayerischen Garching an der Alz war Pfarrer H. für die Arbeit mit Messdienern zuständig und hielt Religionsunterricht an Schulen. In dieser Zeit soll es zu Missbrauchsfällen an drei Jungen gekommen sein, teilte das Erzbistum München-Freising jetzt auf Anfrage mit. Über die Vergangenheit des Pfarrers wurde die Gemeinde Garching erst informiert, als der Fall im Jahr 2010 erstmals publik wurde. Dies sei "ein schwerer Fehler" gewesen, räumte das Erzbistum nun ein.