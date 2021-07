Kasse machen mit Beatmungspatienten

Als sein Vater 2019 bei einem Autounfall schwer verletzt wurde, öffneten die Rettungskräfte noch am Unfallort die Luftröhre vorschriftsmäßig. Doch das Loch in seinem Hals sollte mehr als anderthalb Jahre lang bleiben, und darin ein fingerdicker Plastikschlauch stecken, den niemand entfernen wollte - "der Pflegedienst in der Beatmungs-WG nicht, der Hausarzt nicht", erzählt der Sohn. Dabei konnte sein Vater sehr wohl ohne Kanüle atmen.