Corona-Tod im Altenheim

Tausende betroffene Angehörige haben sich in den vergangenen Monaten an die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA-Pflegeschutzbund) gewandt und über die Abschottung ihrer Angehörigen geklagt. Dem BIVA-Pflegeschutzbund liegen nach eigenen Angaben zahlreiche Berichte über gehäufte Pflegemängel vor wie etwa Gewichtsabnahmen, zu wenig Flüssigkeitszufuhr, Druckgeschwüre. In einem aktuellen Positionspapier fordert der Verband mehr Transparenz, Kontrollen und Pflicht-Tests für die Pflegebranche: "Ein halbes Jahr Corona im Pflegeheim - Was uns die Krise lehrt"