Mit Omikron raus aus der Pandemie?

Auch hierzulande gibt es Stimmen, die mit Blick auf die Nachbarländer eine "Exit-Strategie" fordern. Die Bundesregierung hält aber an allen Beschränkungen fest und nennt als Gründe die niedrige Impfquote sowie die im Schnitt sehr alte Bevölkerung in der Bundesrepublik.



"frontal" ist unterwegs in den Omikron-Hotspots: In den Schulen explodieren die Infektionszahlen, viele Gesundheitsämter sind völlig überlastet und die Infektionswelle kommt auch in den Krankenhäusern an.