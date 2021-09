Nemi El Hassan journalistisch zu Antisemitismus

Im Beitrag "Neue Rechte Welle" aus dem Jahr 2017 für das Funk-Format Jäger&Sammler (in Kooperation mit Frontal21) berichtet sie über eine der größten Neonazi-Versammlungen in der Geschichte der Bundesrepublik. 6.000 Rechte aus ganz Europa trafen sich damals in der Kleinstadt Themar im Süden Thüringens zu einem Festival namens „Rock gegen Überfremdung“: