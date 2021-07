Um die Interpretation des Videos, das am 26. August 2018 in Chemnitz am Johannisplatz entstanden ist, wird politisch heftig gestritten. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, wertete die Übergriffe von Chemnitz als "Hetzjagden". Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sprach in der BILD-Zeitung vom 7. September 2018 davon, dass es keine Anhaltspunkte für "Hetzjagden" gäbe, bezweifelte überdies die Echtheit des Videos. Laut Staatsanwaltschaft Dresden dauert die Auswertung der Videos an. Ein mutmaßlich Geschädigter habe in diesem Zusammenhang Anzeige erstattet, wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die Ermittlungen liefen, weitere Angaben wollte der Sprecher aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen.