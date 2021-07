Die Behörden warnen zwischenzeitlich von einem "erheblichen Infektionsgeschehen" und verordnen eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Für die meist aus Polen stammenden Erntehelfer hat das weitreichende Konsequenzen. Nach Hause dürfen sie nicht. Trotz des Corona-Ausbruchs geht es weiter zum Spargel stechen und danach vom Feld direkt in die Unterkünfte. Einige erheben nun schwere Vorwürfe. Es gebe zu wenig Platz in den Gemeinschaftsunterkünften, die Sanitäranlagen seien unzureichend.



Außerdem würden sie viel weniger verdienen, als ihnen in Aussicht gestellt worden sei. Die Firma dagegen betont, sie halte sich an den gesetzlichen Mindestlohn, alles laufe nach Recht und Gesetz.