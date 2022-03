Was der ukrainischen Bevölkerung an Menschenrechtsverletzungen durch die russischen Invasoren droht, haben die Bewohner der russisch besetzten Gebiete in der Ukraine bereits erfahren: In Donezk und Luhansk verschleppten prorussische Separatisten seit 2014 mindestens 4000 Menschen in geheime Foltergefängnisse. Das ergaben Recherchen ukrainischer Menschenrechtler.