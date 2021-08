Leopold ist Anästhesist an der Charité in Berlin. Er lebt seit seiner Geburt mit einer besonderen Form der Kleinwüchsigkeit. Er hat Kontrakturen an Armen und Beinen, weshalb er auf den Rollstuhl angewiesen ist. Der Rollstuhl hält ihn aber nicht davon ab, all das zu tun, worauf er Lust hat. Ob Medizinstudium, Paralympics-Teilnahme oder Weltreisen - für den jungen Arzt gibt es keine Grenzen.