Politik | Länderspiegel - Berlin wehrt sich gegen Immobilienkonzerne

Die Stadt Berlin will verhindern, dass Wohnblöcke an der Karl-Marx-Allee an den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen verkauft werden. Mieter sollen ihr Vorkaufsrecht nutzen und die Wohnung dann direkt an eine kommunale Wohnungsgesellschaft weiterverkaufen.