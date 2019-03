Politik | Länderspiegel - Bremen vor der Bürgerschaftswahl

Die Wahl in Bremen könnte einiges an Signalwirkung für den Bund haben. Denn wenn am 26. Mai die Bürgerschaft neu gewählt wird, droht der SPD ein weiterer Tiefpunkt. Die rot-grüne Regierungsmehrheit in der Hansestadt wackelt.