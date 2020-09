Coronavirus: Leben in Quarantäne

Der Covid-19-Erreger breitet sich immer weiter aus. Der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen meldet bisher die meisten Infektionen, Hunderte sind vorsorglich in Quarantäne. Wie lebt es sich, wenn Corona in die eigene Stadt gekommen ist?

something 6 min something 29.02.2020 Video verfügbar bis 01.03.2021 Video herunterladen