Winterliche Ostseeküste

Winterurlaub an der Ostseeküste wird immer beliebter. Besonders prächtig präsentiert sich Heiligendamm, die weiße Stadt am Meer. Baden in der Ostsee ist im Januar zwar einfach zu kalt – dafür gibt es aber andere winterliche Erlebnisse an der Küste.