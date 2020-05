Ferienregionen machen wieder auf

Millionen Deutsche haben auf diese Nachricht gewartet: Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants in den Urlaubsregionen öffnen wieder. Doch wie funktioniert Urlaub mit Zugangsbeschränkungen am Strand, an der Bergbahn und im Biergarten?

