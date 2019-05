Politik | Länderspiegel - Ärger um hohe Abwassergebühren

Die Grundstücksbesitzer in Völkshagen in Mecklenburg-Vorpommern haben ihre Anschlüsse an die Kanalisation teuer bezahlt. Doch jetzt nach mehr als zehn Jahren werden sie noch mal zur Kasse gebeten, manch einer soll fast 20.000 Euro nachzahlen.