Politik | Länderspiegel - Kampf um bezahlbaren Wohnraum

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in Deutschland. Mit einem staatlichen Baukindergeld soll der Wohnungsbau für Familien nun gefördert werden. In vielen Städten fehlt allerdings der Platz: In Berlin mussten schon Schrebergärten den Baukränen weichen.