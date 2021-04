Kohleausstieg: Wasserprobleme in Brandenburg

Wo keine Braunkohle mehr gebaggert wird, verändert sich der Wasserhaushalt. In Lauchhammer steigt der Grundwasserspiegel so stark, dass Häuser unbewohnbar werden. Im Spreewald dagegen fehlt Wasser, das bisher aus dem Tagebau in den Fluss gepumpt wurde.

4 min 4 min 17.04.2021 17.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 17.04.2022 Video herunterladen