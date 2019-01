Politik | Länderspiegel - Schweizer shoppen billig in Deutschland

Der starke Franken macht für die Schweizer das Einkaufen in Deutschland billig. In Konstanz wird der Einkaufs-Tourismus gerade in der Vorweihnachtszeit immer mehr zur Belastung: verstopfte Straßen, volle Läden, lange Schlangen vor dem Zollamt.