Formfehler legt Millionenprojekt lahm

In der Oskarstraße in Dresden bauen die städtischen Verkehrsbetriebe eine neue Straßenbahntrasse, samt Anschluss an die S-Bahn. Doch weil eine Landesbehörde einen Formfehler macht, gibt es jetzt einen gerichtlichen Baustopp.