Spurensuche nach der Messerattacke

Nach der brutalen Messerattacke in einem Hamburger Supermarkt gedachten heute viele Bürger am Tatort der Opfer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei dem Angreifer wohl um einen Einzeltäter, so ZDF-Reporter Sven Rieken.