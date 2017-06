Politik | Länderspiegel - Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper

Das börsennotierte Unternehmen LEG will in Dortmund 100 Wohnungen aufwendig modernisieren. Die Mieter fürchten drastische Mieterhöhungen. In Dresden kamen bei tausenden Mietern bereits die Mieterhöhungen per Post.