Pflegefamilie auf Zeit

Häusliche Gewalt, Alkohol, Drogen – immer wieder geraten Familien in Not. Manchmal müssen die Jugendämter dann schnell handeln, für die betroffenen Kinder sofort Pflegefamilien finden. In Hamburg gibt es für solche Fälle sogenannte Adhoc-Pflegefamilien.

something 4 min something 05.10.2019 Video verfügbar bis 05.10.2020 Video herunterladen