Politik | Länderspiegel - Nah an den Menschen

Am 4. Januar 1969 ging sie an den Start: die erste ZDF-Sendung, die in die Regionen schaute. Ein Rückblick auf 50 Jahre "Länderspiegel", der bis heute für engagiertes Bürgerfernsehen steht: ganz nah dran an den Menschen, zeigen, was sie bewegt.