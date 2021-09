Ohne Maske einkaufen, keine Nachverfolgung, keine Tests - das gibt‘s nur in wenigen Orten, wie in Görlitz. In Bayern dagegen gilt 3G: Nur wer genesen, geimpft, getestet ist, kommt dort ins Wirtshaus.

