Politik | Länderspiegel - Wasserschutzpolizei: Großeinsatz am Vatertag

Jedes Jahr am Vatertag boomt der Boots-Tourismus auf dem Schweriner See. Familien oder "Herrengruppen" genießen den Tag auf dem Wasser, oft ist Alkohol im Spiel. Die Wasserschutzpolizei hat an dem Tag besonders viel zu tun.