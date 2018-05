Politik | Länderspiegel - Weihnachtsfeier für Hartz IV-Familien

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. In Jena versuchen Ehrenamtliche der Tafel mit Hilfe von Spenden, bedürftigen Kindern einen Wunsch zu erfüllen. Bei der Kinder-Weihnachtsfeier bekommt jedes Kind ein ganz persönliches Geschenk.