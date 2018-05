Politik | Länderspiegel - Wer zahlt für den Straßenausbau?

In etlichen Gemeinden müssen Anwohner für den Ausbau der angrenzenden Straßen zahlen – für viele der finanzielle Ruin. In Hessen und Bayern wird der Protest gegen die sogenannte STRABS immer lauter, in beiden Ländern wird dieses Jahr gewählt.