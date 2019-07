Wie ticken die Sachsen?

Wie denken die Sachsen über ihr Bundesland? Was ist gut gelaufen seit der Wende? Was lief schief? Was muss sich dringend ändern? Worauf sind sie stolz? Fragen an Dresdner Bürger.

Beitragslänge: 2 min Datum: 27.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.07.2020