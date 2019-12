Windkraft in der Krise

Schwierige Zeiten für die Windenergiebranche: Der Ausbau stockt, die Politik streitet. In Ostfriesland will der Anlagenbauer Enercon massiv Stellen abbauen. Die Stadt Aurich hängt geradezu am Tropf des Windradbauers. Jetzt herrscht dort Krisenstimmung.

Beitragslänge: 4 min Datum: 30.11.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.11.2020