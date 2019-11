Ihre Partei wolle, „dass jedes Kind gleich behandelt wird, egal, ob die Eltern im Sozialleistungsbezug sind oder nicht“, sage die SPD-Politikerin am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner“. Grundzielsetzung des Konzeptes sei es, die Kinder aus Hartz IV rauszuholen. „Kinder sind keine kleinen Langzeitarbeitslosen“, betonte die Ministerin. Nach den Vorstellungen der SPD werde mit Einführung des neuen Kindergeldes jedes der 17,8 Millionen Kinder und Jugendlichen bis 25 Jahre in der Familienkasse sein und werde Anspruch haben auf einen „verlässlichen Grundbetrag“ in Höhe von 250 Euro monatlich.