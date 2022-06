Egal ob Corona-Pandemie, Bundestagswahl oder Klimawandel - es wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen. Intelligent, scharfzüngig und rasant geht es bei "maybrit illner" vor allem um die Frage, was Politik für die Menschen bedeutet.



Das Thema der jeweiligen „maybrit illner“-Sendung wird erst in der Sendewoche endgültig festgelegt – und damit auch die Gäste. Sie sollten unterschiedliche Positionen und Perspektiven auf das Thema haben, kommen aus Politik, Wissenschaft und Journalismus oder sind engagierte, betroffene Bürger. Entscheidend ist, dass sie grundsätzlich ein Interesse an der Diskussion und im besten Fall an der Lösung des Problems haben. Durch die kontroverse Debatte können sich die Zuschauer eine Meinung bilden oder ihre bisherige hinterfragen. Nicht immer ist es möglich, alle denkbaren Positionen in einer Sendung abzubilden – wir haben nur sechs Stühle…