In diesem Video der Reihe #Politbarometer2go schauen wir uns an, wie Olaf Scholz zu seinem Spitznamen „Teflon-Scholz“ kam – und wie seine Art ankommt.



Denn schon in der Vergangenheit schien vieles an Olaf Scholz einfach abzuprallen. Egal ob ihm mangelndes Krisenmanagement oder Beteiligung an Finanzskandalen vorgeworfen wird: Der kühle Norddeutsche bleibt ruhig, abgeklärt, zuweilen wortkarg bis emotionslos. Zwar mache der Kanzler seinen Job gut – die Mehrheit der Befragten des Politbarometers hält ihn jedoch für zu zögerlich und vermisst Führungsstärke. Reicht das für eine weitere Legislaturperiode?



Diese und weitere Zahlen und Fakten des ZDF-Politbarometer erklärt Euch „MrWissen2go“ Mirko Drotschmann gemeinsam mit der Forschungsgruppe Wahlen. Weitere Infos rund um die Methodik der Forschungsgruppe Wahlen findet Ihr hier.