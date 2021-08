Wie haben sich die Zahlen nun nach Plagiatsvorwürfen, unpassendem Lachen, Hochwasser und anderen Ereignissen bei den Kandidaten entwickelt? Wer schneidet aktuell am besten ab in der Bevölkerung? Und wie stark sind eigentlich die Zusammenhänge zwischen der Parteizustimmung (der klassische Sonntagsfrage) und der Frage nach den einzelnen Spitzenkandidaten? Also wie viel Einfluss haben die Spitzenkandidaten bzw. Kanzlerkandidaten tatsächlich auf die endgültige Entscheidung der Wahlberechtigten in Deutschland? Das erfahrt Ihr in diesem Video mit MrWissen2go Mirko Drotschmann. Er erklärt im Superwahljahr Hintergründe zu den repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen für das #ZDFPolitbarometer.