Politik | Standpunkte - Parteichef Seehofer: "Hochmotiviert"

Grund für die Schwäche der CSU sei ein „europaweiter politischer Trend“. „Wir sind fest entschlossen, hier in Bayern diesen Trend zu durchbrechen.“ Unabhängig vom Wahlergebnis wolle er als Parteichef in „Verantwortung bleiben“, so Seehofer.