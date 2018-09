Politik | Standpunkte - Söders Kampf gegen das drohende Desaster

Die Zeit wird knapp. Noch vier Wochen bis zur Landtagswahl, und die CSU steht in den Umfragen so schlecht da wie nie. Ministerpräsident Söder will auf den letzten Metern mobilisieren – mit teuren Wahlgeschenken und einer Kampfansage an die AfD.