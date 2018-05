Politik | Standpunkte - Schwierige Zeiten für die Genossen

Nach dem desaströsen Wahlergebnis ist die SPD zerrissen in der GroKo-Frage. Ihr Vorsitzender Martin Schulz schaffte es zumindest, sie von Sondierungsgesprächen zu überzeugen. Und, gemessen an der Unruhe in der Partei, selbst ein ordentliches Wahlergebnis.