Politik | Standpunkte - Wie überleben in der sozialdemokratischen Diaspora?

In Bayern ist die SPD seit Jahrzehnten chancenlos gegen die CSU. In Sachsen rutschten die Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl auf Platz vier – hinter AfD, CDU und Linke. Um wieder wichtig zu werden, will die SPD jetzt ganz nah ran an die Menschen.