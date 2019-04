Politik | Standpunkte - Zwischen Wunden lecken und Aufbruch

Ein Aufbruch mit neuem Generalsekretär und neuem Profil. Moderner und weiblicher – so die Idee. Ein Aufbruch allerdings auch zurück in die Vergangenheit – nämlich wieder als möglicher Juniorpartner in der doch so ungeliebten Großen Koalition.