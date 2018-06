Politik | Standpunkte - Katja Kipping: "Wusste, dass Druck im Kessel war"

Dürftige 64,5 Prozent. Das sei ja klar, "nach all den Kontroversen", so bewertet die wiedergewählte Parteichefin Katja Kipping ihr Ergebnis. Trotzdem sei sie stolz auf ihre Partei. Denn am Ende sei es doch noch gelungen, Einigkeit zu demonstrieren.