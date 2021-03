Spitzenkandidat*innen in Baden-Württemberg

Andreas Stoch, SPD, ist 51 Jahre alt, Rechtsanwalt, seit 2016 SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag Baden-Württemberg. Er war von 2013 bis 2016 Kultusminister in Baden-Württemberg, damals in einer grün-roten Landesregierung. Bei der letzten Wahl hat die SPD deutlich an Stimmen verloren, ist seither in der Opposition. Jetzt will Stoch mit seiner Partei wieder mitregieren.