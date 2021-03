Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Amtsinhaber laut letzten Umfragen jeweils einen deutlichen Vorsprung vor ihren Herausforderern. Das wirkt sich auch zunehmend auf ihre Parteien aus. In Baden-Württemberg könnten die Grünen mit großem Vorsprung stärkste Kraft bleiben, in Rheinland-Pfalz liegt die SPD inzwischen klar vor der CDU.